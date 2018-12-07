07 Декабря 2018
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Происшествия Дальневосточный ФО В России Магаданская область

В магаданском детском доме директор избил воспитанников

В Магадане возбуждено уголовное дело на директора детского дома – он подозревается в насилии к несовершеннолетним.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, директор учреждения в ноябре 2018 года применил физическую силу в отношении воспитанников 2002 и 2008 годов рождения. Мужчина ударил одного из них рукой по лицу.

Дело возбуждено по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних путем жесткого обращения с ними).

Напомним, факты применения насилия, в том числе и сексуального, вскрывались в детских домах и ранее. Громкое дело произошло в Челябинской области в начале года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в интернат приезжал 51-летний мужчина, которого мальчики знали под именем Сергей. Сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан 51-летний местный житель, причастный к совершению преступлений.

По уголовному делу признаны потерпевшими семь несовершеннолетних детей. В настоящий момент с руководителем детского дома расторгнут трудовой договор, а четыре сотрудника учреждения на период проведения следственных действий отстранены от работы.

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В магаданском детском доме директор избил воспитанников

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Теги: магадан, детский дом, избиение



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