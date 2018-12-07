Архитекторы Екатеринбурга представили проект реконструкции квартала, где планируется строительство центра "Эрмитаж-Урал"

Сегодня в рамках международного форума 100+ в Екатеринбурге студенты архитектурных направлений презентовали проект реконструкции квартала, где должен появиться центр "Эрмитаж-Урал". Мастер-класс архитектора Наринэ Тютчевой был посвящен исследованию 156 квартала, который находится в границах улиц Малышева - Хохрякова - Вайнера - Попова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это место было на картах в первой половине 18 века. Мы вглядывались в эту череду кадров с 14 по 18 век и сделали вывод, что это сердце города Екатеринбурга, это его важная часть. Раньше это место находилось рядом с крепостной стеной, и поэтому это отразилось и на квартале в целом. Для начала мы пытались понять, из каких объектов состоит квартал. Мы сравнивали облик культурных зданий на протяжении нескольких веков. Там есть здания, которые не соблюдают общую стилистику застройки квартала", - рассказала на презентации Наринэ Тютчева.

Архитекторы пришли к выводу, что кварталу есть, над чем работать, и обозначили ряд проблем этого места. Например, неудовлетворительное состояние объектов, особенно внутри квартала, а также недостаток зеленых насаждений. Участники мастер-класса отметили, что на этой территории существуют стихийные парковки, ограждения, имеется избыточная, нерегламентированная реклама.

Также в ходе исследования участники воркшопа отметили, что 85% квартала - это историческая застройка, и поэтому там материализована вся история Екатеринбурга. По мнению Наринэ Тютчевой, внутри необходимо убрать все существующие гаражи и автосервисы, которые занимают много пространства, а эту территорию - использовать под общественную.

"Любые инновации начинаются не с архитекторов, а с людей", - заявила она, добавив, что в это пространство хорошо впишется какой-нибудь культурный объект, например, театр. По словам Тютчевой, платную парковку, которая действует прямо у жилого дома на Вайнера, необходимо убрать.

"Меня очень удивляет, что муниципалитет этим не занимается. Там платная парковка прямо в закрытом дворе, по 50 рублей в час", - говорит архитектор.

"Основной акцент был сделан на внутренней части квартала, где есть стихийные конструкции. Но есть, к сожалению, проблемы с собственниками домов. Нужно у жильцов спрашивать мнение, прежде чем что-то там строить и менять. Потому что всегда найдется бабушка, которая пойдет жаловаться в прокуратуру и так далее", - высказался замначальника департамента по планировке территории и землепользованию Андрей Рогов, который занимался межеванием территории этого квартала.

По его словам, капитальные гаражи трудно снести, потому что они находятся в частной собственности, это также касается некоторых зданий, которые находятся в ненадлежащем состоянии.

"Придется прибегать к принудительной процедуре изъятия, предлагая людям адекватную цену", - прокомментировал чиновник.

В ходе работы были опрошены жители Екатеринбурга разных полов и возрастов. Почти все опрошенные жаловались на отсутствие реставрации и непривлекательный облик многих зданий. Пока проект является лишь идеей по реставрации квартала, но предложенные решения архитекторов могут все же учесть.

"Самое время предложить вынести этот вариант за пределы обсуждения и донести до администрации. Нужно внести больше функций в этот квартал", - сказал член правления Свердловского регионального союза архитекторов России Владимир Каганович.

"Я вижу здесь системное непонимание. Когда мы наблюдаем две позиции - сохранить и отреставрировать - это один вариант, или снести. Мы забываем, что существуют правила застройки. Вот придумали в Москве реновацию и все "встали в стойку": что это такое и зачем она нужна? На самом деле, можно найти решение, дать людям компенсацию или что-то другое. Есть варианты, чтобы достичь взаимопонимания", - считает Наринэ Тютчева.

По теме застройки квартала и его реконструкции высказалась также глава управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская. Она пригласила студентов сотрудничать по этому вопросу.

"Этот проект чрезвычайно важен. Во-первых, он отрабатывает технологию взаимодействия бизнеса, городских властей, культуры. Я убеждена, что "Эрмитаж" абсолютно развернет и город, и людей, принимающих решения, на то, чтобы изменить эту ситуацию", - заявила чиновница.