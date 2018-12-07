Новый главный по выборам в Свердловской области состоит в "ЕР" и "бегает" от журналистов

Сегодня на заседании избирательной комиссии Свердловской области (ИКСО) ее председателем избран Владимир Русинов, чью кандидатуру предложила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России, передает корреспондент Накануне.RU.

Русинов избран единогласно всеми 14-ю членами комиссии путем тайного голосования.

Единственный вопрос, который интересовал коллег Русинова до начала голосования, состоит или состоял ли он в политической партии?

На это кандидат-юрист ответил: "С 2004 года состою в партии "Единая Россия", что нисколько не мешает в работе ни сейчас, ни, надеюсь, в будущем".



Русинов проголосовал сам за себя

Нового председателя ИКСО через видеосвязь с Москвой поздравил член ЦИК России Валерий Гальченко (именно он курирует свердловский избирком), отметив, что на Русинова "возложена сложная и местами даже опасная работа". Также Гальченко заявил о необходимости работать не в кабинете, а непосредственно с людьми, "быть абсолютно открытым обществу, СМИ и партиям".



Заседание вел зампред ИКСО Владимир Райков

На фоне этих слов было странным, что новый председатель ИКСО сразу после процедуры избрания поспешно покинул зал заседаний, не дав возможности журналистам задать ни одного вопроса. При этом представителей СМИ на несколько минут даже заблокировали в том же зале, чтобы Владимир Иванович спокойно покинул этаж.



Вместо ответов на вопросы новый главный по выборам показал прессе спину

Напомним, что ранее пост главы избиркома покинул Валерий Чайников, руководивший ИКСО с 2012 г., в связи с его назначением в ноябре этого года на должность вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Отметим, что рассматривалась возможность избрания вместо Чайникова главы избирательной комиссии Екатеринбурга Ильи Захарова, но его кандидатуру ЦИК России не одобрила. Хотя Захаров заявил, что сам отказался от поста главы ИКСО.

Владимир Иванович Русинов родился 7 ноября 1965 г. в селе Научное Комсомольского района Кустанайской области. В 1981 г. поступил в Физкультурный техникум, по окончании которого работал в сельской школе учителем физкультуры. С 1985 по 1987 гг. служил в Пограничных войсках КГБ СССР.

В 1987 г. поступил на подготовительное отделение Свердловского юридического института. В 1993 г. после окончания учебы поступил на работу преподавателем-стажером на кафедру конституционного права Свердловского юридического института. С мая 1993 по июнь 1996 гг. обучался в очной аспирантуре УрГЮА.

Согласно официальной биографии, размещенной на сайте Уральского государственного юридического университета, с июня 1996 г. по октябрь 2006 г. Владимир Русинов работал на кафедре конституционного права на должностях преподавателя, старшего преподавателя, доцента на постоянной основе. В связи с избранием депутатом думы Законодательного собрания Свердловской области перешел работать на данную кафедру в качестве совместителя.

В июне 1997 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме "Конституционное право граждан на объединение в политические партии в Российской Федерации: проблемы теории и практики". В июле 2006 г. ему присвоено ученое звание доцента.

Читает курсы лекций по учебным дисциплинам "Конституционное право России" и "Муниципальное право", "Проблемы правового регулирования местного самоуправления в РФ", "Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации".

Круг научных интересов Владимира Ивановича составляют российское конституционное право, парламентское право, права и свободы человека, конституционная юстиция, муниципальное право, информационное право, градостроительное и земельное право. Им опубликовано более 40 работ в российских изданиях. Он соавтор ряда учебников и монографий по проблемам конституционного права и муниципального права.

Начиная с 1996 г., неоднократно избирался председателем участковой комиссии, располагаемой на территории Академии, на различных видах выборов, а с декабря 2003 по октябрь 2006 г. являлся членом территориальной избирательной комиссии по Кировскому району города Екатеринбурга, с 2003 по 2005 г. - членом квалификационной коллегии судей Свердловской области, с 2003 по октябрь 2006 г. - советником ректора Академии по вопросам капитального строительства.

Член Ассоциации юристов России, где в Свердловском региональном отделении возглавляет комиссию по взаимодействию с органами государственной власти Свердловской области.