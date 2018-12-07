Кемеровскую область сковали 40-градусные морозы: два человека скончались

За минувшие сутки в больницы Кемеровской области с холодовыми травмами обратились 22 человека. В регионе стоят 40-градусные морозы.

13 человек госпитализированы. Еще двух человек - в Юрге и в Кемерове - спасти не удалось, они скончались до приезда врачей, сообщили Накануне.RU в департаменте охраны здоровья населения.

Ранее синоптики предупредили, что на Россию надвигаются небывалые аномальные холода.

В январе текущего года Якутию сковали сильнейшие морозы. В некоторых районах температура воздуха упала до минус 65 градусов по Цельсию. Занятия в школах были отменены, в регионе ввели режим повышенной готовности.