Тренера "Краснодара" оштрафовали за нарушения во время матча с "Уралом"

07 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России объявился новый Жириновский

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт Свердловская область Южный ФО

Тренера "Краснодара" оштрафовали за нарушения во время матча с "Уралом"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза применил санкции к старшему тренеру "Краснодара" Мураду Мусаеву после матча с екатеринбургским "Уралом".

Встреча прошла 2 декабря и завершилась уверенной победой краснодарского клуба со счетом 2:0. Как сообщили Накануне.RU в РФС, по итогам этой игры за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи Мусаев оштрафован на 10 тыс. руб. К "Уралу" у КДК никаких вопросов не возникло.

Стоит отметить, что Мурад Мусаев хотя и числится старшим тренером (обязанности главного исполняет Олег Фоменко), по сути, всем тренировочным процессом в команде руководит именно он.

Напомним, на этой неделе оба клуба провели свои матчи в Кубке России. "Урал" и московский "Спартак" не сумели выявить победителя, "Краснодар" также сыграл вничью с "Ростовом".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тренера "Краснодара" оштрафовали за нарушения во время матча с "Уралом"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Урал, Краснодар, тренер, штраф, РФС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 475

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети