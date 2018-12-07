Тренера "Краснодара" оштрафовали за нарушения во время матча с "Уралом"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза применил санкции к старшему тренеру "Краснодара" Мураду Мусаеву после матча с екатеринбургским "Уралом".

Встреча прошла 2 декабря и завершилась уверенной победой краснодарского клуба со счетом 2:0. Как сообщили Накануне.RU в РФС, по итогам этой игры за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи Мусаев оштрафован на 10 тыс. руб. К "Уралу" у КДК никаких вопросов не возникло.

Стоит отметить, что Мурад Мусаев хотя и числится старшим тренером (обязанности главного исполняет Олег Фоменко), по сути, всем тренировочным процессом в команде руководит именно он.

Напомним, на этой неделе оба клуба провели свои матчи в Кубке России. "Урал" и московский "Спартак" не сумели выявить победителя, "Краснодар" также сыграл вничью с "Ростовом".