"Ради проекта Заха Хадид в Баку снесли полгорода". Глава минстроя объяснил, чем ему нравится проект свердловской филармонии

Важно, чтобы новое здание филармонии в центре Екатеринбурга вписалось в существующую застройку, но и не потерялось в ней, об этом заявил министр строительства Свердловской области Михаил Волков на круглом столе "Знаковая архитектура как способ создания идентичности государства" в ходе форума уникального строительства 100+, передает корреспондент Накануне.RU.

Говоря о знаковых архитектурных объектах, изменивших облик города, модератор дискуссии, основатель бюро BERNASKONI Борис Бернаскони привел в пример Бильбао и музей Гуггенхайма, спроектированный Фрэнком Гери. Архитектор поинтересовался у министра строительства Свердловской области, может ли Екатеринбург повторить опыт испанского города за счет реализации проекта британского бюро Захи Хадид по строительству нового здания филармонии.

"Да, Бильбао – это тот случай, когда в абсолютно не задерживающем взгляд городе возникает уникальнейший объект, который говорит о себе не столько внутренним содержанием, сколько внешней формой привлекает зайти внутрь", – прокомментировал Михаил Волков.

По словам министра, офис РМК – в народе "Ананас", спроектированный бюро Нормана Фостера, станет тем "бриллиантом, который будет замечательно вкраплен в архитектурный облик Екатеринбурга".

Что касается нового здания филармонии, то объекту фактически негде размахнуться, если сравнивать с другим проектам Захи Хадид, заметил Волков.

"Объект (новое здание филармонии, – прим. ред) вписан в общую городскую застройку достаточно плотно. Он не имеет таких возможностей, как другой проект бюро – культурный центр Гейдара Алиева в центре Баку. Чтобы его построить, снесли половину города, сделали километровые лужайки вокруг, поэтому здание воспринимается как жемчужина на газоне. Это, наверное, для таких ярких архитектурных образов лучший пример, там нет такой зажатости. Здание нашей филармонии вписано в ту застройку, которая существует, и очень важно, чтобы оно и вписалось, и чтобы оно не потерялось. Это мне нравится в том образе, который создан в проекте Заха Хадид, нравится", – пояснил министр строительства.

По словам Волкова, при создании нового здания филармонии важно создать хороший акустический зал, нежели знаковый архитектурный объект.

"Скорее всего этот проект будет достаточно локальным, он будет интересен для музыкального сообщества. Мы знаем, что в концертные площадки, созданные с замечательными акустическими возможностями, музыканты встают в очереди, чтобы там выступить. Есть много больших концертных залов со слабой акустикой, в которых особо никто не хочет выступать и интереса к ним особого нет", - сказал министр.

Чиновник добавил, что новое здание филармонии создается скорее ради хорошего акустического зала, нежели архитектурного образа.

Напомним, что строительство нового зала филармонии в Екатеринбурге начали активно обсуждать в конце сентября этого года, когда жильцы пятиэтажки на улице Карла Либкнехта, 40 узнали о возможном сносе их дома - на его месте и должна появиться филармония. Сами собственники квартир категорически отказываются съезжать и продавать свое жилье.