07 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале врачи "скорой" спасли женщину и ее четверых детей от смертельного отравления природным газом

Врачи "скорой помощи" спасли женщину и ее четверых детей от отравления природным газом.

Инцидент произошел в Увельском районе ночью 7 декабря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

36-летняя женщина позвонила в "скорую" и сказала, что проснулась от тошноты. Прибывшие на место сотрудники медучреждения почувствовали в помещении резкий запах газа, перекрыли его, открыли окна, а потом стали оказывать помощь женщине и ее детям 17, 13 и 3 лет, а также годовалому малышу.

С отравлением всех доставили в больницу, старших детей уже выписали.

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На Южном Урале врачи "скорой" спасли женщину и ее четверых детей от смертельного отравления природным газом

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Теги: Увельский район, скорая, медики, женщина, дети, газ, отравление, больница



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