07 Декабря 2018
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Общество За рубежом

В Париже из-за "желтых жилетов" закроют Эйфелеву башню и Лувр

Эйфелева башня и Лувр будут закрыты для посещений в субботу 8 декабря. Это связано с опасениями полиции в связи с массовыми акциями "желтых жилетов".

Также по требованию полиции в Париже был отменен субботний матч между ПСЖ и "Монпелье", сообщает Regnum.

Напомним, протестные акции "желтых жилетов" продолжаются с 17 ноября и уже переросли в масштабные митинги недовольных работой правительства страны: на улицах звучат призывы к отставке президента Эмманюэля Макрона.

Ранее французский премьер-министр Эдуар Филипп заявил о намерении объявить мораторий на повышение налогов на топливо.

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В Париже из-за "желтых жилетов" закроют Эйфелеву башню и Лувр

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Теги: париж, протесты, желтые жилеты, эйфелева башня



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