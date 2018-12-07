В Париже из-за "желтых жилетов" закроют Эйфелеву башню и Лувр

Эйфелева башня и Лувр будут закрыты для посещений в субботу 8 декабря. Это связано с опасениями полиции в связи с массовыми акциями "желтых жилетов".

Также по требованию полиции в Париже был отменен субботний матч между ПСЖ и "Монпелье", сообщает Regnum.

Напомним, протестные акции "желтых жилетов" продолжаются с 17 ноября и уже переросли в масштабные митинги недовольных работой правительства страны: на улицах звучат призывы к отставке президента Эмманюэля Макрона.

Ранее французский премьер-министр Эдуар Филипп заявил о намерении объявить мораторий на повышение налогов на топливо.