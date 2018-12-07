В Екатеринбурге неизвестный разбил стекло иномарки и бросил в салон горящий фейерверк

В Екатеринбурге неизвестный разбил стекло иномарки и бросил туда горящий фейерверк, после чего машина загорелась. Сейчас злоумышленника ищут.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, сигнал о повреждении автомобиля RAV 4 во дворе дома на улице Учителей поступил в дежурную часть отдела полиции №3 около 5 часов утра. Прибывшие на место полицейские зафиксировали повреждения стекла и следы воспламенения в салоне.

Предварительно было установлено, что неизвестный, разбив боковое стекло, бросил в салон авто зажженный фейерверк, после чего скрылся. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливается ущерб. Стражи порядка опрашивают жителей домов для установления возможных очевидцев. Владелец иномарки уже обратился с заявлением в полицию.

"Если вы стали очевидцем данного инцидента, просьба сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по Екатеринбургу по телефону (343) 356-42-03", - добавили в ведомстве.