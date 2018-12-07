В Челябинске суд арестовал полицейского, обвиняемого в применении насилия к подростку

В Челябинске оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОП "Советский", обвиняемого в применении насилия к подростку, заключили под стражу до 4 февраля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Советского районного суда.

Сотрудник полиции был задержан 4 декабря. Его подозревают в том, что он в кабинете отдела полиции применил физическое насилие к подростку, а также угрожал о причинении ему смерти. 5 декабря оперуполномоченному предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Суд посчитал, что, оставшись на свободе, полицейский может скрыться и воспрепятствовать производству по уголовному делу, и заключил его под стражу на два месяца.