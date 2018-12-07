Анастасия Волочкова объявила о свадьбе с Николаем Басковым

Николай Басков (42) превращается в жениха напрокат: то замуж за него собиралась Виктория Лопырева (35), то теперь уже о свадьбе говорит Анастасия Волочкова (42).

Несколько дней назад Волочкова подогрела слухи о том, что ее новый любовник не кто иной, как Николай. Якобы, они вместе приехали на театральную премьеру, вели себя как воркующие голубки и покинули заведение тоже вместе.

Будто бы случайные встречи продолжились: накануне пара участвовала в съемках на телеканале "Россия 1". Случайно или нет, но Волочкова явилась на мероприятие в серьгах, подаренных Басковым.

В перерыве между съемками Николай и Анастасия сфотографировались, кадр танцовщица опубликовала в Instagram и написала под ним шокирующую новость: "Наши отношения с Колей проверены временем.. Мой самый Мужчина... У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба!".

Ошарашены фактом будущей свадьбы были не только подписчики Волочковой, но и сам Басков, поскольку в комментариях он уточнил, что у каждого из них свадьба будет своя. Но потом этот комментарий был удален.

Пользователи со скепсисом отнеслись к "помолвке" Волочковой. Буквально несколько дней назад она говорила, что уже три месяца счастлива с каким-то мужчиной, имя которого начинается на букву М. Впрочем, когда-то Анастасию и Николая связывали весьма страстные отношения.