07 Декабря 2018
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Трассу Тюмень – Ханты-Мансийск перекрыли из-за столкновения двух легковушек и "КамАЗа"

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись три автомобиля, из-за чего ее пришлось перекрыть, передает корреспондент Накануне.RU.

Около 13.30 6 декабря на 12 км трассы Нефтеюганск – Сургут на подъезде к экономической столице округа 17-летняя водитель "Хендая" во время обгона налетела на отбойник. От удара машину отбросило на "встречку", где она столкнулась с "Мерседесом" с прицепом, которым управлял 30-летний мужчина. От удара прицеп отбросило на "встречку", где он столкнулся с "КамАЗом" под управлением 44-летнего водителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД. .

Водитель "Хендая" умерла по дороге в больницу, 21-летняя пассажир – на месте происшествия. Пострадали 27-летний пассажир этой же машины, а также 29- и 30-летние пассажиры "Мерседеса". В пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор" Накануне.RU сообщили, что трассу после аварии перекрыли. Возобновилось движение в 16.40.

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Трассу Тюмень – Ханты-Мансийск перекрыли из-за столкновения двух легковушек и "КамАЗа"

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Теги: Тюмень - Ханты-Мансийск, массовая авария, Уралуправтодор, перекрытие



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