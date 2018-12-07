07 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

В Нижнем Тагиле на три дня закрыты все образовательные учреждения в микрорайоне Лебяжка

В Нижнем Тагиле временно приостановлена работа всех образовательных учреждений в микрорайоне Лебяжка. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, причиной стал прирост уровня заболеваемости ОРВИ среди взрослых и детей.

Напомним, с 6 декабря уже временно приостановлена работа детского сада №7 "Радость", где массово заболели воспитанники. У детей подозревают острую кишечную инфекцию.

Как уточнили в мэрии, деятельность детских садов, школ и учреждений дополнительного образования Лебяжки будет прекращена с 7 декабря сроком на три дня. Там запланировано проведение генеральной уборки и дополнительная санитарная обработка помещений, что должно способствовать снижению роста заболеваемости. В администрации заверили, что уже 10 декабря образовательный процесс будет возобновлен.

Напомним, детсад "Радость" после случившегося проверяет Следственный комитет.

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В Нижнем Тагиле на три дня закрыты все образовательные учреждения в микрорайоне Лебяжка

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Теги: Нижний Тагил, Лебяжка, школы, закрытие



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