Генпрокуратура описала типичного коррупционера: Энергичный, образованный 40-летний семьянин

В Генпрокуратуре РФ провели исследование и выяснили, как выглядит портрет среднего коррупционера. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной в программе телеканала "Эфир".

Он отметил, что обычное представление о взяточниках как о жадных людях с бесконечным стремлением к богатству и властолюбием сильно отличается от реальности.

На самом деле люди, склонные к коррупции, по данным ГП, в большинстве своем активны, коммуникабельны, эмоционально устойчивы, имеют высшее образование и состоят в браке. Чаще всего это мужчины старше 40 лет, которые не злоупотребляют алкоголем и не склонны к нарушению общественного порядка.

В начале июля 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании "реестра коррупционеров" - списка чиновников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию.

После этого генпрокурор РФ Юрий Чайка выразил обеспокоенность тем, что в России снизилось число выявляемых коррупционных преступлений. "Объективных причин этим цифрам нет, а в некоторых регионах ловили только мелких взяточников. Необходимо перенаправить деятельность на выявление более значимых нарушений", - подчеркнул генпрокурор.