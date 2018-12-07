В Челябинске сеть магазинов оштрафовали на 100 тысяч рублей за рекламу с Сергеем Шнуровым

В Челябинске сеть магазинов "Media Markt" оштрафовали на 100 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу с участием лидера группы "Ленинград"Сергея Шнурова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Жители многоквартирных домов города обнаружили в своих почтовых ящиках рекламные листовки: "Суперпредложения в METRO Киберпонедельник! Охренительные скидки!". Они обратились в антимонопольный орган. В сети магазинов объяснили, что не преследовали цели вызвать смысловые ассоциации непристойного характера, а информационная брошюра была распространена с целью информирования о скидках при заказе товаров.

Рекламу признали противоречащей требованиям закона.