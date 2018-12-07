На Ямале сокращают 300 ставок медработников

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа подготовило проект "Об оптимизации деятельности госучреждений, подведомственных департаменту здравоохранения ЯНАО". Согласно этому постановлению, с 1 января в больницах автономного округа будет сокращено около 300 ставок медицинского персонала. Проект опубликован на сайте окружного правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из пояснительной записки к документу, мероприятия по оптимизации "направлены на эффективное расходование средств, на выполнение показателей по численности медицинского персонала, установленных дорожной картой развития отрасли, а также направлены на повышение эффективности деятельности учреждений здравоохранения и включают в себя изменение предельной штатной численности, не предполагающие изменений целей их деятельности".

Отмечается, что будет сокращен ряд вакантных должностей, которые не использовались медицинскими учреждениями на протяжении нескольких лет. Вакантными являются 249,75 единиц, занятыми - 49,75 единиц. Под увольнение попадают 50 человек. Из них 27 будут трудоустроены на другие ставки, а еще 23 человека будут сокращены из-за отсутствия должного уровня образования или наличия необходимых должностей.

Больше всего ставок будет сокращено в Центральной районной больнице Нового Уренгоя. Там будет сокращена 81,75 штатная единица. При этом пять ставок - средний медперсонал, 9,25 ставки - младший медперсонал, 67,5 ставки - прочий персонал. Отметим, что все сокращаемые ставки являются вакантными.

"10 коек патологии беременности перепрофилируются в онкологические, таким образом, общая коечная мощность отделения составит 20 коек круглосуточного пребывания. Также планируется открытие отделения реабилитации для обеспечения планового объема медицинской помощи, увеличение коек указанного профиля с 25 до 35 единиц, за счет сокращения коек терапевтического профиля. Общее количество коек круглосуточного стационара по учреждению не изменяется", - говорится в пояснительной записке.

Также вакантные ставки сокращаются в Лабытнангской городской больнице. Там под сокращение попадает 57 штатных единиц, из них врачи — 0,75 ставки, средний медперсонал — 10 ставок, младший медперсонал — одна ставка, прочий персонал — 45,5 ставки.

В Тарко-Салинской Центральной районной больнице будет сокращено 54 ставки. Из них занятых - 18. 16 человек будут трудоустроены, а два человека пенсионного возраста попадут под сокращение. Расчетная сумма по сокращению составит 11,13 млн руб., из них 6,5 млн руб. - на пособия по сокращению 18 человек, на двух уволенных работников эта сумма составит 1,5 млн руб. Предполагаемая экономия составит 4,6 млн руб.

В Яр-Салинской Центральной районной больнице предполагается сократить 46,75 штатной единицы. Из них: 6,75 ставки — средний медицинский персонал, 12,25 ставки — младший медицинский персонал, 27,75 ставки — прочий персонал. Занята только одна ставка. На выплату пособия по сокращению потребуется 270,8 тыс. руб. Общая экономия составит 182,6 тыс. руб.

Окружной противотуберкулезный диспансер потеряет 22,75 штатных единицы. Из них три ставки - врачи, 11,75 - средний медперсонал, шесть ставок - младший медперсонал и две ставки - прочие сотрудники. Занятых ставок - 15. Под сокращение попадут девять человек. Расчетная экономия за счет сокращения штатной численности составит 14,9 млн руб. На выплату пособий по сокращению на 15 человек необходимо 11,5 млн руб. Общая экономия - 3,4 млн руб. Как говорится в пояснительной записке, под сокращение попадает мобильная медицинская бригада и лечебно-профилактическое отделение в санаторно-лесной школе. Функции бригады распределены между Надымской, Аксарковской, Мужевской и Яр-Салинскими ЦРБ.

В Салехардской окружной клинической больнице будет сокращено 20 ставок - вакантны девять. Из 11 человек пять могут быть трудоустроены на новую должность. Остальные попадают под сокращение - трое человек занимают должность оператора стиральных машин являются работниками пенсионного возраста, восемь - младшие сестры, не имеющие профильного образования. Функции операторов будут переданы на аутсорсинг. За счет сокращения будет высвобождено 13,6 млн руб. На выплату пособий по сокращению потребуется 7,8 млн руб. Расчетная экономия составляет 5,7 млн руб.

В Надымской центральной районной больнице сократят 10 штатных единиц - младший медицинский персонал. Все ставки вакантны. В Ноябрьской центральной горбольнице сокращены будут семь ставок, из них две - уборщиков - вакантны. Пять ставок - средний медперсонал. Они будут устроены на вакантные должности медсестер либо в поликлинике, либо в других структурных подразделениях учреждения. Размер выплаты пособий по сокращению составит 2,6 млн руб. За счет сокращения предполагается экономия 4,5 млн руб. Предполагаемая экономия при условии несогласия работников на трудоустройство составит 1,9 млн руб.

Замечания и предложения по проекту принимаются до 10 декабря.