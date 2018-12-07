Глацких не собирается добровольно уходить в отставку, потому что "совесть не позволяет"

Оскандалившаяся на всю страну директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких вернулась из отпуска и заявила, что не собирается добровольно уходить в отставку. Сама она объяснила это тем, что ей "совесть не позволяет", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее Глацких угодила в громкий скандал, заявив, что государство ничего не должно молодежи. После этого высказывания чиновницу отстранили от должности, а сама она поспешила уйти в отпуск.

В беседе с уральским блогером Сергеем Колясниковым Глацких призналась, что действительно произносила эти слова.

"Ну ляпнула, понимаете? Уже столько раз говорилось, что имелось ввиду, как говорилось, что затронуло большое количество людей, которые близко к сердцу восприняли эту фразу. Я извиняюсь и уже извинилась. Я не только чиновник, а обыкновенный человек", - заявила бывшая спортсменка.

"Считаю, что те дела, которые были направлены на молодежь Свердловской области и были созданы вновь с моим приходом, формированием департамента и его созданием - мне совесть и человеческий фактор не позволяют это бросить. Бросить около 400 тыс. вовлеченных в наши мероприятия ребят? Даже за время моего отсутствия в течение этого месяца уже три проекта, которые не реализовались, которые должны были быть запущены, и с этой историей, пока я отстранена, идет проверка, реализации нет. Причем федеральных проектов, которые реализует вся страна", - добавила Ольга Глацких.

Что это за проекты, чиновница уточнять не стала.

Напомним, по одному из проектов, которым занимался ее департамент, Следственный комитет организовывал проверку. Речь шла о расходовании бюджетных средств на поддержку одаренных детей.

После случившегося губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался отбирать у департамента Глацких право распоряжаться бюджетными деньгами.