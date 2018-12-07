Госдеп потребовал от России модифицировать ракету 9М729 или отказаться от нее

Вашингтон потребовал от Москвы отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать систему, чтобы ее дальность не нарушала положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявила замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Также США требуют допустить своих инспекторов на российские военные объекты для проверки "изменений в ракете", передает Regnum.

Напомним, госсекретарь Майк Помпео заявил, что России дается два месяца на то, чтобы она вернулась к выполнению ДРСМД, если этого не произойдет, то Вашингтон приостановит свои обязательства по этому соглашению.

НАТО поддержало позицию США. Союзники говорят, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9M729, по версии альянса, Россия уже признала факт наличия этой системы, но не предоставляла информацию о ней.

Претензии начали выдвигаться с 2013 года - крылатая ракета наземного базирования, по мнению наших оппонентов, имеет запрещенную дальность (500-5500 км). В МИД РФ не раз заявляли, что 9М729 полностью соответствуют обязательствам РФ по ДРСМД.

Год назад сообщалось, что екатеринбургское ОКБ "Новатор" (входит в концерн "Алмаз-Антей") попало под санкции США. Причиной стало то, что уральское бюро работало над разработкой ракеты 9М729.