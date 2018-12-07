07 Декабря 2018
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Политика За рубежом

Госдеп потребовал от России модифицировать ракету 9М729 или отказаться от нее

Вашингтон потребовал от Москвы отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать систему, чтобы ее дальность не нарушала положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Об этом заявила замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Также США требуют допустить своих инспекторов на российские военные объекты для проверки "изменений в ракете", передает Regnum.

Напомним, госсекретарь Майк Помпео заявил, что России дается два месяца на то, чтобы она вернулась к выполнению ДРСМД, если этого не произойдет, то Вашингтон приостановит свои обязательства по этому соглашению.

НАТО поддержало позицию США. Союзники говорят, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9M729, по версии альянса, Россия уже признала факт наличия этой системы, но не предоставляла информацию о ней.

Претензии начали выдвигаться с 2013 года - крылатая ракета наземного базирования, по мнению наших оппонентов, имеет запрещенную дальность (500-5500 км). В МИД РФ не раз заявляли, что 9М729 полностью соответствуют обязательствам РФ по ДРСМД.

Год назад сообщалось, что екатеринбургское ОКБ "Новатор" (входит в концерн "Алмаз-Антей") попало под санкции США. Причиной стало то, что уральское бюро работало над разработкой ракеты 9М729.

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Госдеп потребовал от России модифицировать ракету 9М729 или отказаться от нее

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Теги: ракета 9М729, сша, госдеп



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