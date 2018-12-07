"Сбербанк" купил 10,2% акций "Уралкалия"

Дочерняя компания "Сбербанка" "Сбербанк Инвестиции" купила 10,18% "Уралкалия" у Rinsoco Trading Co limited, белорусского бизнесмена Дмитрия Лобяка. Сообщение о сделке опубликовали компании, передает корреспондент Накануне.RU.

Госбанк получил право распоряжаться 293 млн 601 тыс. 590 голосами. Сумма сделки не раскрывается.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Сбербанка" сообщает, что акции могут быть перепроданы.

"Сбербанк будет принимать решение о дальнейшей судьбе инвестиции исходя из ситуации на рынке и потенциальной доходности. При наличии возможности продажи по приемлемой оценке мы конечно ей воспользуемся", - приводит агентство сообщение пресс-службы госбанка.

Ране Rinsoco Trading Co Limited распоряжалось 20,36% акций "Уралкалия".