Вслед за Екатеринбургом: в Нижнем Тагиле чиновникам тоже решили повысить зарплату

На заседании комиссии думы Нижнего Тагила по бюджету, экономической политике и инвестициям депутаты приняли решение поднять с 1 октября 2019 года оплату труда муниципальным служащим на 4,3%.

Как пояснил Накануне.RU председатель комиссии Леонид Мартюшев, индексация затронет всех сотрудников мэрии, думы, а также учреждений, подведомственных администрации города.

"У нас нет разделения на руководящий состав и рядовых работников, повышение затронет всех, - сказал депутат. - Решение об индексации вступит в силу с 1 января следующего года, а на 4,3% оплату труда работников поднимут с 1 октября".

Такую разницу во времени между принятием решения и индексацией Мартюшев объяснил требованием бюджетного законодательства, которое обязывает заранее предусмотреть в главном финансовом документе муниципалитета расходы на содержание бюджетников.

На фоне кратного повышения зарплат в Екатеринбурге, где городское руководство повысило себе зарплаты в разы, такое решение тагильчан выглядит очень скромно.

"Видимо, бюджет Екатеринбурга позволяет коллегам идти на такие траты", - предположил депутат.

Ранее муниципальным служащим Нижнего Тагила увеличивали зарплату на 5,5% в 2013 году. В дальнейшем вопрос индексации не выносился на рассмотрение депутатов из-за дефицита средств в городской казне. Но в 2018 году 1 октября должностные оклады и ставки для этой категории работников уже повышались на 4%.