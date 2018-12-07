07 Декабря 2018
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Общество В России

Сенаторы предложили продавать россиянам оружие с 21 года

Возраст, с которого разрешено покупать россиянам гладкоствольное, газовое, охотничье, сигнальное оружие и гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, должен быть повышен с 18 до 21 года.

Такую поправку к закону "Об оружии" внесла в четверг в Госдуму группа членов Совета Федерации во главе с сенатором от Крыма Ольгой Ковитиди. Исключение они предлагают сделать для людей, отслуживших в армии, спортсменов, военных, прокуроров, следователей, полицейских и работников военизированной охраны, а также охотников-промысловиков.

Региональные парламентарии смогут снижать возраст для покупки гладкоствольного охотничьего оружия до 18 лет, вместо нынешних 16 лет.

По словам источников в правоохранительных органах, этот законопроект – инициатива именно сенаторов, а не МВД или Росгвардии, которая контролирует оборот гражданского оружия, сообщают "Ведомости".

Ранее Росгвардия и ФСБ представили президенту Владимиру Путину комплекс мер по "совершенствованию контроля за оборотом оружия".

Об этом сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов. По его словам, проведен масштабный анализ законодательства, регулирующего данный вопрос.

Золотов отметил, что был учтены резонансные происшествия с оружием последних лет, включая керченскую трагедию. Об этом передает ТАСС.

Напомним, студент колледжа в Керчи Владислав Росляков устроил бойню и взорвал бомбу. 20 человек погибли, более 70 получили травмы. За месяц до инцидента Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, приобрел оружие и получил разрешение на его хранение.

Как сообщалось ранее, керченский стрелок помимо оружия взял с собой на преступление флешку. На ней обнаружены скриншоты популярного компьютерного шутера Doom, а также фотографии керченского колледжа. Также на носителе было записано около сотни инструкций по созданию взрывчатки.

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Сенаторы предложили продавать россиянам оружие с 21 года

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Теги: оружие, сенаторы



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