07 Декабря 2018
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Политика За рубежом

СМИ: Трамп решил назначить Науэрт новым постпредом США при ООН

Президент США Дональд Трамп принял решение назначить руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт постоянным представителем страны при ООН, сообщили СМИ.

Напомним, в начале октября действующий американский постпред Никки Хейли выразила намерение уйти в отставку. Глава Белого дома заявил, что рассматривает пять кандидатур на должность постпреда в ООН. Позже стало известно, что возглавить этот пост предложено официальному представителю Госдепа.

Теперь, как сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg и три его источника, Науэрт решено назначить постпредом США. При этом иных деталей не приводится.

Со ссылкой на телеканал Fox News отмечается, что Трамп официально объявит о своём решении сегодня, 7 декабря.

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СМИ: Трамп решил назначить Науэрт новым постпредом США при ООН

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Теги: Хизер Науэрт, Дональд Трамп, США, ООН, постпред



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