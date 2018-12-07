07 Декабря 2018
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Общество Приволжский ФО Пермский край

Охотникам, спасших детей в уральской тайге, подарили путевки в санаторий

Накануне празднования Дня героев, в министерстве социального развития Пермского края поздравили охотников Геннадия Шадрина и его однофамильца и друга Геннадия.

Как сообщали Накануне.RU в министерстве социального развития региона, одному из охотников власти намерены оказать помощь в жизнеустройстве.

"Выяснилось, что Геннадию Александровичу необходима помощь в жизнеустройстве. Поможем с трудоустройством, с переобучением, с восстановлением и оформлением документов. Необходимая работа уже идет", - сообщил министр социального развития края Павел Фокин.

В неформальной обстановке охотникам вручили путевки в санаторий "Ключи".

Как сообщалось ранее, два прикамских охотника из села Чуваки получили в награду за спасение детей педикюрные наборы.

Напомним, утром 25 ноября в правоохранительные органы сообщили о том, что в лесу Пермского района потерялись мальчики 10 и 13 лет. На поиск отправились сотрудники управления СК, районной администрации, полиции, МЧС. К ним присоединились волонтеры поисково-спасательных отрядов, охотники из числа местных жителей. Из-за обильного снегопада и темноты активно использовали снегоходы, автомобили высокой проходимости, квадрокоптеры, тепловизоры, световую башню и другую технику. Детей нашли в ночь на 26 ноября два охотника из села Чуваки. Их зовут одинаково – Геннадии Шадрины.

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Охотникам, спасших детей в уральской тайге, подарили путевки в санаторий

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Теги: охотники, дети



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Ранее 04.12.2018 11:57 Мск В Прикамье охотников, которые спасли из леса двух детей, наградили педикюрными наборами
Ранее 26.11.2018 11:19 Мск В Прикамье двое детей сутки бродили по лесу

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