Охотникам, спасших детей в уральской тайге, подарили путевки в санаторий

Накануне празднования Дня героев, в министерстве социального развития Пермского края поздравили охотников Геннадия Шадрина и его однофамильца и друга Геннадия.

Как сообщали Накануне.RU в министерстве социального развития региона, одному из охотников власти намерены оказать помощь в жизнеустройстве.

"Выяснилось, что Геннадию Александровичу необходима помощь в жизнеустройстве. Поможем с трудоустройством, с переобучением, с восстановлением и оформлением документов. Необходимая работа уже идет", - сообщил министр социального развития края Павел Фокин.

В неформальной обстановке охотникам вручили путевки в санаторий "Ключи".

Как сообщалось ранее, два прикамских охотника из села Чуваки получили в награду за спасение детей педикюрные наборы.

Напомним, утром 25 ноября в правоохранительные органы сообщили о том, что в лесу Пермского района потерялись мальчики 10 и 13 лет. На поиск отправились сотрудники управления СК, районной администрации, полиции, МЧС. К ним присоединились волонтеры поисково-спасательных отрядов, охотники из числа местных жителей. Из-за обильного снегопада и темноты активно использовали снегоходы, автомобили высокой проходимости, квадрокоптеры, тепловизоры, световую башню и другую технику. Детей нашли в ночь на 26 ноября два охотника из села Чуваки. Их зовут одинаково – Геннадии Шадрины.