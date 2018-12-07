Резолюция США против ХАМАС не получила большинства в Генассамблее ООН

Генассамблея ООН проголосовала против проекта резолюции США, осуждающей деятельность ХАМАС.

Как сообщают "Известия", в документе предлагалось, в частности, осудить палестинское движение "за постоянные запуски ракет на израильскую территорию, что подвергает риску гражданское населения". Также в нём содержался призыв к прекращению "всех провокационных и насильственных действий."

"Против" проголосовали Россия, а также арабские и латиноамериканские страны, и в итоге резолюция не набрала нужного большинства голосов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в середине прошлого месяца спецназ Израиля провел на подконтрольной ХАМАС территории спецоперацию, в результате чего был убит один командиров палестинского движения. После этого, по данным израильских военных, из сектора Газа запустили более 300 ракет. В ответ ВВС Израиля нанесли удары по 70 объектам на палестинской территории.

Отметим, ВВС ближневосточной страны уже не раз атаковали объекты боевиков в этом секторе.

ХАМАС признан террористической организацией в Израиле, Канаде, США, Японии и Евросоюзе, а также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признаётся только военное крыло исламистского движения. В России ХАМАС не признан террористической организацией.