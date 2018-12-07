В Сухом Логу произошло возгорание в школе искусств

В Сухом Логу произошло возгорание в центре дополнительного образования "Школа искусств".

Пожар вспыхнул вечером 6 декабря в помещении столярной мастерской на первом этаже. Благодаря автоматической пожарной сигнализации удалось своевременно обнаружить огонь и организовать эвакуацию людей.

Спасатели вывели из помещений 86 человек, среди которых 66 детей. В результате возгорания никто не пострадал.

В тушении были задействованы пять единиц техники, 14 человек личного состава.