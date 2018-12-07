В Сухом Логу произошло возгорание в школе искусств
В Сухом Логу произошло возгорание в центре дополнительного образования "Школа искусств".
Пожар вспыхнул вечером 6 декабря в помещении столярной мастерской на первом этаже. Благодаря автоматической пожарной сигнализации удалось своевременно обнаружить огонь и организовать эвакуацию людей.
Спасатели вывели из помещений 86 человек, среди которых 66 детей. В результате возгорания никто не пострадал.
В тушении были задействованы пять единиц техники, 14 человек личного состава.