ЦБ понизил прогноз роста ВВП России в 2018 году

Аналитики Центробанка (ЦБ) РФ снизили прогноз роста ВВП страны до 1,6-1,7% в 2018 году.

Такие ожидания, как отмечается в бюллетене "О чём говорят тренды", связаны с "опережающими индикаторами экономической активности".

В свою очередь, квартальный экономический рост в начале следующего года замедлится, по данным ЦБ, до 1% в пересчёте на год.

При этом инфляционные ожидания "остаются заякоренными" на уровне цели регулятора по инфляции.

"После временного ускорения в 2019 г., в 2020 г. аналитики ожидают возврата инфляции к 4%", — говорится в сообщении.