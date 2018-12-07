07 Декабря 2018
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Экономика В России

ЦБ понизил прогноз роста ВВП России в 2018 году

Аналитики Центробанка (ЦБ) РФ снизили прогноз роста ВВП страны до 1,6-1,7% в 2018 году.

Такие ожидания, как отмечается в бюллетене "О чём говорят тренды", связаны с "опережающими индикаторами экономической активности".

В свою очередь, квартальный экономический рост в начале следующего года замедлится, по данным ЦБ, до 1% в пересчёте на год.

При этом инфляционные ожидания "остаются заякоренными" на уровне цели регулятора по инфляции.

"После временного ускорения в 2019 г., в 2020 г. аналитики ожидают возврата инфляции к 4%", — говорится в сообщении.

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ЦБ понизил прогноз роста ВВП России в 2018 году

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Теги: Банк России, ЦБ РФ, ВВП, ВВП России, рост ВВП, экономический рост



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