07 Декабря 2018
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Политика В России В бывшем СССР За рубежом Украина

Американский генерал исключил вариант военного ответа на инцидент в Азовском море

Вашингтон не обсуждает вариант военного ответа на инцидент в Азовском море, заявил глава объединённого комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Напомним, 25 ноября, украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма. Москва назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседанияСовета безопасности ООН. Позже в ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы.

По мнению Данфорда, ответ международного сообщества на произошедшее должен последовать "в сфере дипломатии, экономики или безопасности".

"Сейчас не идёт обсуждения военного измерения ответа на инцидент в Азовском море", — передаёт "РИА Новости" его слова, сказанные изданию Washington Post.

Генерал также отметил, что американское политическое руководство доводит необходимые месседжи до Москвы.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, в Госдепе США связали произошедшее в Керченском проливе с проектом газопровода "Северный поток — 2",отметив, что это "плохая идея".

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Американский генерал исключил вариант военного ответа на инцидент в Азовском море

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Теги: Азовское море, Керченский пролив, инцидент, США, Джозеф Данфорд



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