07 Декабря 2018
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Экономика В России За рубежом

Венесуэла заключила с Россией контактов на $6 млрд

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас и Москва заключили соглашения на $6 млрд инвестиций.

"Мы подписали контракты, чтобы гарантировать инвестиции на более чем $5 млрд с нашими российскими партнерами в совместных предприятиях, чтобы увеличить добычу нефти", — сказал Мадуро.

По его словам, Венесуэла также получит $1 млрд инвестиций для производств добывающей отрасли. В основном, речь идет о добыче золота, отметил глава государства, сообщает РБК.

Напомним, 5 декабря президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Боливарианской республики Венесуэла Николасом Мадуро. Российский лидер, начиная разговор, выразил понимание сложности ситуации в латиноамериканской стране.

Говоря об экономических отношениях Москвы и Каракаса, Путин отметил, что они "прошли через очень сложные времена", напомнив, в частности, о наблюдавшемся сокращении товарооборота. Однако, по его словам, эту тенденцию "удалось переломить" и добиться "определённого роста".

В свою очередь, Мадуро выразил уверенность в том, что результатом его встречи с российским лидером станут "хорошие новости" для сотрудничества двух государств.

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Венесуэла заключила с Россией контактов на $6 млрд

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Теги: Венесуэла, Николас Мадуро



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