Американские власти вновь пригрозили отключить российские банки от SWIFT

Европейский союзники США могут отключить российские банки от международной банковской сети SWIFT.

Причина тому - инцидент в Керченском проливе, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. По его словам, это приведет к издержкам для всех участников. "Большим издержкам для России, но и большим издержкам для союзников", — сказал он. Волкер отметил, что такой вариант называют "ядерным".

Также спецпредставитель сообщил, что российским судам, прибывающим из Крыма или Азовского моря, могут запретить заходить в европейские порты. Предложение поступило от секретаря правящего Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая может стать преемником канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщает Газета.ру.

Как сообщалось ранее, украинский президент Петр Порошенко заявил, что ждет от иностранных партнеров конкретных действий после инцидента в Керченском проливе.

Он уточнил, что ждет новый пакет ограничительных мер против Москвы, возможно, под названием "азовские санкции". Также глава государства высказался за наращивание присутствия НАТО в Черном море "и, возможно, в Азовском море".

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили государственную границу России, позже моряков задержали. Украина призвала Запад вмешаться. В свою очередь, НАТО призвало к сдержанности в Азовском море.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. В настоящий момент ее членами являются более 10 тыс.организаций, в том числе около 1000 корпораций.