07 Декабря 2018
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Общество В России

ГИБДД просит отложить введение новых автомобильных номеров

ГИБДД предложила Росстандарту перенести на семь месяцев введение нового ГОСТа для номеров автомобилей и мотоциклов.

Новые автомобильные номера должны были появиться с 1 января 2019 года, однако теперь дату могут перенести на 4 августа. Это поможет исключить необоснованные расходы федерального бюджета из-за особенностей системы госзакупок.

Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД делает закупки на несколько месяцев вперед, но не имеет права заказывать госзнаки, которые еще не вступили в силу по ГОСТу. Поэтому центр заключил контракты на поставку госзнаков стандарта 1993 года, сообщает РИА "Новости".

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ГИБДД просит отложить введение новых автомобильных номеров

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Теги: ГИБДД, автономера



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