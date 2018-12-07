Су-57 получит аналог гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

Российский боевой самолет пятого поколения Су-57 получит на вооружение гиперзвуковую ракету.

Ее характеристики будут напоминать комплекс "Кинжал". При этом ракета будет меньших габаритов - чтобы она смогла поместиться во внутрифюзеляжные отсеки.

Гиперзвуковая противокорабельная ракета авиационного базирования "Кинжал" проходит опытно-боевую эксплуатацию в Южном военном округе. Пока у оружия только один носитель - специальным образом модернизированный стратосферный перехватчик МиГ-31К. Это связано с большим весом и габаритами "Кинжала" - МиГ-31 разрабатывался для применения дальнобойных тяжелых ракет Р-37 класса "воздух-воздух".

Также гиперзвуковые ракеты могут получить дальние ракетоносцы Ту-22М3 - их главной мишенью целью являются авианосцы, а "Кинжал" создан для поражения крупных кораблей, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, дальность поражения гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в три раза превосходит показатели ее сухопутного прототипа - ракеты оперативно-тактического комплекса"Искандер". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Уточняется, что "Кинжал" способен поражать цели на расстоянии до 1,5 тыс. км.

14 июля американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили об успешных испытаниях российских гиперзвуковых ракет комплекса "Кинжал" на истребителе-перехватчике МиГ-31. Ракета поразила цель на расстоянии около 800 км.