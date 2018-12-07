Неправильное питание - причина 63% смертей россиян

Больше половины смертей жителей России связано с приемом некачественной пищи и неправильным питанием.

По данным Роспотребнадзора, идея маркировки продуктов продиктована обеспокоенностью высокими темпами роста заболеваний среди населения, связанных с приемом пищи. Так, около 63% смертей в стране связано с заболеваниями, возникающими по причине плохого питания.

Кроме того, в России распространенность ожирения среди женщин в 2-2,5 раза выше, чем среди мужчин, говорят в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отмечают, что высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета.

В ведомстве также сообщили, что к добровольной маркировке товаров присоединился один из крупнейших производителей продуктов питания и напитков - компания PepsiCo, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, ожирением в России страдают 14% мужчин и 26% женщин, — рассказала вице-премьер в интервью "Российской газете". — Понятно, что по разным категориям возрастов это выглядит по-разному".

Она добавила, что правительство намерено вести разъяснительную работу и проверки качества продуктов питания, а также всерьёз поставить на повестку дня вопросы пересмотра рациона питания в школах и больничных учреждениях и присутствия биологически активных добавок на рынке.

Регионы с наиболее высокой долей жителей, страдающих ожирением - Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области.