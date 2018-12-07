Автоблогер "Давидыч" покинул СИЗО

Основатель автомобильного сообщества "Смотра.ру", видеоблогер Эрик "Давидыч" Китуашвили вышел из СИЗО и теперь находится на свободе.

Об этом сообщил его правозащитник Сергей Жорин. 6 декабря Мосгорсуд смягчил приговори мужчине и освободил его от наказания по двум эпизодам дела в связи с истечением срока давности по ним. С гражданской супруги Китуашвили Анны Каганской снята подписка о невыезде.

Китуашвили приговорили к четырем годам и восьми месяцам колонии общего режима. При этом суд оправдал блогера по одному эпизоду мошенничества, а еще по двум эпизодам мошенничества со страховкой и отмыванием денег он избежал наказания из-за истечения срока давности. Согласно недавно принятому закону, каждый проведенный Китуашвили день в СИЗО зачтен за полтора дня в колонии.

По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса — Lexus LS430, Mercedes SL55 AMG, BMW М5 и BMW 745i, а затем получал за них по ложным документам страховое возмещение, которое впоследствии отмывал. Общий ущерб оценивается в 10 млн руб. Блогер вину не признает, сообщает РИА "Новости".