Отец Бутиной рассказал о нехватке средств на оплату адвокатов для дочери

Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной Валерий рассказал о вероятности того, что адвокаты могут перестать работать над защитой его дочери в связи с нехваткой средств для оплаты их услуг.

"На обеспечение дальнейшей работы адвокатов требуются большие деньги — речь идёт о нескольких миллионах рублей", — сказал Бутин. При этом мужчина поблагодарил всех тех, кто помогает семье и перечисляет средства в "Фонд Марии Бутиной". Однако этой помощи недостаточно, отметил отец заключенной россиянки.

По его словам, в настоящее время Мария находится в тюремном изоляторе, куда ее перевели после того, как она передала другой заключённой телефон своего адвоката. По словам отца девушки, "более абсурдной причины не придумаешь", сообщает RT.

Как сообщалось ранее, Бойфренду россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в "преступном сговоре" и работе в качестве иностранного агента, могут быть предъявлены аналогичные обвинения.

Речь идет о члене республиканкой партии Поле Эриксоне, передает Regnum со ссылкой на портал The Daily Beast.

По данным издания, в сентябре власти США направили предупреждение адвокатам 56-летнего Эриксона, который несколько лет состоял в отношениях с Бутиной.