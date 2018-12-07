Члены ОПЕК не смогли договориться о снижении добычи нефти

Страны, входящие в ОПЕК, не смогли достичь решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается.

Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания. Конференция участников ОПЕК, на которой обсуждалась, в частности, рекомендация комитета ОПЕК+ сократить добычу нефти на первое полугодие 2019 года, прошла 6 декабря в Вене, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, министры стран, которые входят в ОПЕК+, в том числе и Россия, на заседании мониторингового комитета согласились с необходимостью снижения добычи нефти. Квоты на снижение добычи в следующем году могут составить около 1 млн баррелей в сутки.