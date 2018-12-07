Курганский облсуд оставил в СИЗО арестованного экс-замгубернатора Ванюкова

Курганский областной суд 7 декабря оставил в силе решение суда первой инстанции в отношении бывшего заместителя губернатора Зауралья Романа Ванюкова - экс-чиновник останется в СИЗО на период следствия, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

В начале судебного заседания адвокат Ванюкова заявил ходатайство, в котором попросил суд удалить прессу из зала суда, однако судья Алексей Тюрин не нашел оснований для этого.

Как отметил адвокат, 6 декабря была проведена очная ставка между Ванюковым и посредником Олегом Пархаевым. Он попросил изменить меру пресечения в отношении Ванюкова на домашний арест или отпустить его под залог.

Сторона обвинения настаивала на содержании Ванюкова в СИЗО на период следствия - по мнению прокурора, бывший замгубернатора может надавить на свидетелей, а то и вовсе скрыться от следствия.

"Я считаю, что я невиновен. Поэтому прошу изменить мне меру пресечения на домашний арест", - сказал Ванюков в последнем слове.

Однако суд оставил его под стражей.

Напомним, адвокат Ванюкова обжаловал решение суда об аресте экс-чиновника на два месяца и просил фемиду, чтобы его подзащитного отправили под домашний арест - 30 ноября Курганский городской суд поместил Ванюкова под стражу на период следствия до 28 января 2019 года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 29 ноября Ванюков был задержан у себя дома по подозрению в получении взятки в особо крупном размере - работая директором департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, в 2018 году он, по версии следствия, получил через посредника Олега Пархаева, который является знакомым бывшего чиновника, взятку в размере 3 млн руб. из обещанных ему 26 млн руб. от щучанского бизнесмена и депутата районной думы Авака Бабаяна, фирма которого делала ремонт автомобильной дороги на территории Курганской области.

Ранее на суде посредник Пархаев отметил, что готов сотрудничать со следствием.