Курганский облсуд оставил в СИЗО арестованного экс-замгубернатора Ванюкова

07 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Елочка? Мне есть нечего!" Пенсионер обругал...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Курганская область

Курганский облсуд оставил в СИЗО арестованного экс-замгубернатора Ванюкова

Курганский областной суд 7 декабря оставил в силе решение суда первой инстанции в отношении бывшего заместителя губернатора Зауралья Романа Ванюкова - экс-чиновник останется в СИЗО на период следствия, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

В начале судебного заседания адвокат Ванюкова заявил ходатайство, в котором попросил суд удалить прессу из зала суда, однако судья Алексей Тюрин не нашел оснований для этого.

Как отметил адвокат, 6 декабря была проведена очная ставка между Ванюковым и посредником Олегом Пархаевым. Он попросил изменить меру пресечения в отношении Ванюкова на домашний арест или отпустить его под залог.

Сторона обвинения настаивала на содержании Ванюкова в СИЗО на период следствия - по мнению прокурора, бывший замгубернатора может надавить на свидетелей, а то и вовсе скрыться от следствия.

"Я считаю, что я невиновен. Поэтому прошу изменить мне меру пресечения на домашний арест", - сказал Ванюков в последнем слове.

Однако суд оставил его под стражей.

Роман Ванюков(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, адвокат Ванюкова обжаловал решение суда об аресте экс-чиновника на два месяца и просил фемиду, чтобы его подзащитного отправили под домашний арест - 30 ноября Курганский городской суд поместил Ванюкова под стражу на период следствия до 28 января 2019 года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 29 ноября Ванюков был задержан у себя дома по подозрению в получении взятки в особо крупном размере - работая директором департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, в 2018 году он, по версии следствия, получил через посредника Олега Пархаева, который является знакомым бывшего чиновника, взятку в размере 3 млн руб. из обещанных ему 26 млн руб. от щучанского бизнесмена и депутата районной думы Авака Бабаяна, фирма которого делала ремонт автомобильной дороги на территории Курганской области.

Ранее на суде посредник Пархаев отметил, что готов сотрудничать со следствием.

Роман Ванюков(2017)|Фото:Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Курганский облсуд оставил в СИЗО арестованного экс-замгубернатора Ванюкова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: адвокат, Роман Ванюков, обжалование, суд, решение, мера пресечения, арест, Курганский областной суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.12.2018 14:37 Мск Адвокат арестованного экс-замгубернатора Зауралья просит отправить своего подзащитного под домашний арест
Ранее 30.11.2018 12:35 Мск На два месяца под стражу. Суд избрал меру пресечения для экс-замгубернатора Зауралья
Ранее 29.11.2018 13:12 Мск По подозрению во взяточничестве задержан экс-заместитель губернатора Курганской области

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 453

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети