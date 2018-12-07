Детектив в столице Самотлора: женщина в психдиспансере, властные персоны... А главное, как всегда, бизнес-интересы?

Столица Самотлора взбудоражена. Главу города Василия Тихонова буквально втаскивают в скандал с несчастной женщиной, которую, как утверждают некоторые СМИ, неправомерно пытались закрыть в психоневрологическом диспансере. Вартовчанку спасают родная дочь и грамотный адвокат, стартовала даже кампания в соцсетях. Накануне.RU пыталось разобраться в этой истории, ее явных и скрытых мотивах.

В этой истории действительно много неясного, и, пожалуй, до сих пор никто не возьмется сказать наверняка - это частный случай, который выявил несовершенство российского законодательства относительно деятельности психоневрологических диспансеров, или еще один прецедент, подтверждающий, что местные власти в стране творят, что хотят, когда дело касается их лично? А, может, это просто очередной случай, когда уволенный бывший сотрудник мстит работодателю? Или публичный скандал используется конкретными заказчиками, у которых в городе есть бизнес-интересы?

История произошла в конце ноября, хотя завязалась, похоже, много раньше. Поскольку в публичной плоскости имеются две стороны конфликта, то изложим их версии.

Версия №1

Со стороны оказавшейся в недолгой изоляции в ПНД Нижневартовска Елены Я. ситуация преподносится так. Женщина работала бухгалтером в психоневрологическом диспансере Нижневартовска. Последнее время работа оказалась для нее психологически напряженной, ибо почему-то перестали складываться отношения с руководителем учреждения – главным врачом Ольгой Жевелик, которая, так уж случилось, является женой главы города Василия Тихонова. "Группа поддержки Я." через СМИ напоминает – Тихонов "является полковником полиции и ранее работал заместителем начальника РУБОП ХМАО".

И вот трудившаяся бухгалтером Я. в последнее время стала испытывать сильное психологическое напряжение в трудовой деятельности, что привело к проблемам со здоровьем – лечиться пришлось довольно серьезными препаратами (к слову о лечении: со слов руководителя ПНД, Елена Я. в диспансере была не только сотрудницей, но и пациенткой, два раза бухгалтер анонимно лечилась от алкогольной зависимости, рассказали в психдиспансере журналистам). "Группа поддержки Я." не поясняет, в чем же причина "психологического напряжения" на работе, откуда ее не увольняли, даже несмотря на вскрывшиеся особенности? Акцент сторонники экс-бухгалтера делают на том, что Я. якобы могла быть посвящена в некие "пикантные" нюансы финансовой деятельности учреждения.

Уже после увольнения, 26 ноября, Елену Я. "забрали из квартиры силой: без решения суда и ордера выломали дверь, привезли в диспансер и удерживали там неделю" – версию озвучивает сама "пострадавшая". Ее дочь – Анастасия, которая живет вместе с матерью, во время этих событий была на работе, ей поступил звонок от мужчины, представившегося сотрудником полиции. Он попросил срочно открыть дверь, потому что "маме плохо", но пока Анастасия шла домой, дверь открыли без ее помощи, Елену Я. Анастасия дома не застала.

Версия №2

В той или иной степени исходит от самого психдиспансера и правоохранителей. Согласно ей, Елене Я. действительно было плохо, об этом она сама сообщила, позвонив в приемную нижневартовского ПНД. Речь Я., по утверждениям врачей, была "несвязной". После звонка один из врачей диспансера звонит в "скорую" и просит привезти Елену. ПНД информирует, видимо, не только скорую, но и полицию. Сотрудники полиции и МЧС прибывают к квартире, из которой последовал звонок о помощи, но там заперто и в присутствии понятых дверь вскрывают. В УВД Югры сделают заявление: там обнаружили двух не совсем трезвых дам, одна из которых Я. Ее и доставляют в психдиспансер.

Сотрудники ПНД и полицейские утверждают, что действовали согласно букве закона, с учетом сложившейся ситуации.

На суде, который состоялся 3 декабря, выяснилось, что сама Елена лечиться в ПНД не хочет, действия сотрудников считает неправомерными, а её защита пытается оспорить диагноз, поставленный нижневартовскими врачами, и отрицает факт обращения экс-сотрудницы за помощью.

ПНД на заседании суда просил вынести решение о принудительной госпитализации Елены на 60 дней. По словам адвоката ПНД Александра Горбачева, на суде экс-бухгалтер не отрицала, что нуждается в лечении, но хотела пройти его амбулаторно. "Поскольку к моменту суда прошло много времени, кризис был преодолен и суд пошел навстречу, решил, что амбулаторного лечения будет достаточно", – пояснил Накануне.RU Горбачев.

Но главное разбирательство между НПД и Еленой впереди: бывший главбух обратилась в нижневартовский следственный отдел СКР с заявлением о проведении проверки в отношении сотрудников полиции и медиков ПНД. Якобы они "незаконно поместили и удерживали ее в психиатрической палате".

Новый виток противостояния

Адвокат ПНД Александр Горбачев в беседе с Накануне.RU подтвердил, что Я. лично звонила в психоневрологический диспансер. "Звонок был, с ней разговаривали сотрудники больницы. Звонок зафиксирован технически, легко установить наличие вызова с определенного номера", – сказал адвокат.

При этом, со слов сотрудника ПНД, по телефону прозвучали угрозы в адрес персонала. "Иногда показывают в телепередачах людей, находящихся в состоянии опьянения, которых вырывают из привычной среды. Они обычно очень возмущаются и ведут себя не вполне адекватно с точки зрения здорового и трезвого человека. Такое состояние присутствовало у Я., о нем могут поведать работники диспансера", – рассказал Горбачев, добавив, что состояние могло быть связано не только с алкогольным опьянением, но и с хроническим заболеванием.

Здесь стоит добавить, что прием сильных препаратов, которыми лечилась Я. в связи с пошатнувшимся в 2018 году здоровьем, вообще-то исключает употребление спиртного, но, вероятно, женщина пренебрегла этим правилом. Сторона "поддержки Я." утверждает, что Елена спиртным не злоупотребляет, со слов дочери "пьет не больше, чем другие".

Елену Я. почти сразу взялся юридически сопровождать адвокат Мурад Османов. Он рассказал, что за помощью к нему обратилась дочь Елены Анастасия. Она наняла юриста после того, как на протяжении нескольких дней не могла попасть в ПНД к матери. По словам адвоката Елены , на суде никаких доказательств звонка экс-сотрудницы в ПНД предоставлено не было. В то же время детализации звонков с телефона подзащитной нет и у самого юриста. Отрицая факт обращения, адвокат ссылается только на слова самой Я.

"Сейчас решается вопрос о запросе детализации телефонных звонков с номера Я. и входящих звонков в ПНД. По имеющейся у ПНД информации, звонок был, но интересно, что он поступил в 13.20 – в это время дочь Анастасия была как бы дома, как и свидетельница Наталья. Они говорят, что при них никакого звонка не было", – сказал Накануне.RU Османов, добавив, что тоже запросил у оператора детализацию звонков.

В ПНД телефонный звонок определенно зафиксирован, это следует из документов, имеющихся в редакции. Более того, как нам стало известно от источника в коллективе сотрудников ПНД, звонок назвать совсем безобидной шуткой не получается, так как телефонная собеседница в выражениях не стеснялась. В диспансере уверены, что это была именно Я., которая в совсем не дружественной беседе говорила и о том, что у нее есть оружие, и что чуть ли не придет и всех расстреляет, а потом и себя убьет, а та самая подруга Наталья у Я. чуть ли не в заложниках.

Адвокат Османов выдвигает новую, еще более путаную версию происхождения звонка: позвонить в ПНД могла гостья! По словам Османова, подруги планировали выпить чаю, но гостья явилась с пивом, что тоже было удивительно.

"Сама Я. говорит, что они не очень дружили. А в последние дни Наталья навязывалась, просилась в гости. Она сама передвигалась по квартире, телефон был на кухне и она могла им воспользоваться", – говорит адвокат, ссылаясь на версию подзащитной.

Зачем гостья якобы спаивала Я., звонила в ПНД и, судя по составленной защитой бывшего главбуха версии, намеренно подставляла подругу? Прямого ответа ни в суде, ни в комментариях юриста не прозвучало. Но Мурад Османов заявил, что незадолго до встречи Я. сообщили о якобы начавшейся проверке деятельности ПНД и о том, что проверяющие могут захотеть встречи с ней.

"От Я. мне известно, что она располагает информацией о финансовой деятельности нижневартовского ПНД, связанной с махинациями или, по крайней мере, не совсем законными действиями. Со слов самой Я., ею интересуются правоохранительные органы и хотят получить какую-то информацию. Но на сегодняшний день нет официальной информации о том, что проверка проводится", – рассказал Мурад Османов.

По всему видно, что сторонники Я. подводят общественное мнение к версии организованной подставы со стороны ПНД. Учитывая персону руководителя учреждения, к ситуации ожидаемо подключились оппоненты городских властей. Первые в этих рядах – либерал-демократы. Еще за день до обращения Я., с заявлением в прокуратуру и СКР обратился депутат думы ХМАО Андрей Миляев (член ЛДПР), который тоже попросил проверить законность действий медиков и полицейских, имевших причастность к госпитализации Елены. Вторые – крупный бизнес. Среди "несвязного бреда" – так очевидцы описывали состояние Я. во время прибытия в ПНД – по сведениям нашего источника из числа медработников, звучали заявления о некоем покровительстве со стороны известного нижневартовского предпринимателя Александра Петермана. Адвокат ПНД Горбачев подтвердил, что действительно называлась фамилия одного из предпринимателей, однако кого именно – уточнять не стал.

Хотя Я. всем журналистам рассказывает о конфликте с руководителем ПНД, ее адвокат не считает, что причиной публичного скандала могло быть всего-навсего желание Я. свести счеты с бывшим работодателем: "Со стороны Елены я очень сомневаюсь, что это было сделано назло. Я видел ее эмоциональное состояние, она очень перепугана и даже не хотела идти в следственный комитет – дочь настояла", - комментирует адвокат Османов. Еще более интересно, что по неофициальным данным, у городских правоохранителей появилось или вот-вот появится заявление об организованной за супругой мэра (она же руководитель ПНД) слежке некими неустановленными пока лицами и даже спровоцированной автоподставой. Пока, правда, это ни одной из сторон конфликта и самими проавоохранителями никак не подтверждается, но и не опровергается.

Продолжение следует?

В деле, очевидно, много нестыковок: несуществующий, по мнению защиты, но запротоколированный ПНД телефонный звонок Я.; "непьющая" главная героиня, которую застали дома в компании пивных бутылок и привезли в диспансер в неадекватном состоянии; "конфликтное руководство", которое лечило главбуха с серьезными проблемами и позволяло сохранить работу; разбирательство в частном конфликте врачей и пациента с участием массовки из политиков и бизнесменов.

Вывод о психическом здоровье Я. вскоре сделают медики: она пройдет независимую психиатрическую экспертизу за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – об этом попросила сторона защиты, которая намерена оспорить заключение врачей ПНД Нижневартовска.

А от выводы об истинных причинах раздутого вокруг все-таки очень личной ситуации скандала и резонанса можно будет сделать после того, как организаторы информатаки вскроют свои истинные интересы на экономическом и политическом поле Нижневартовска.

Просто напомним - в столице Самотлора грядет серьезный передел значительной части городскоо хозяйства. Ведь не так давно сам глава города Василий Тихонов объявил о готовящихся концессиях с привлечением частного бизнеса в самых лакомых отраслях коммунального хозяйства.

Не в этом ли и кроется главная причина того, что личностный конфликт отдельных людей переформатируют у нас на глазах в публичный скандал а-ля "беспредел муниципальной власти" ?....