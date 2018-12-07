В Пермском институте железнодорожного транспорта проходят сокращения. Работники боятся стать частью "культурного кластера"

В Пермском институте железнодорожного транспорта (филиал УрГУПС) проходит сокращение сотрудников. По словам собеседника агентства, количество административного персонала с февраля 2019 г. уменьшится на 15 человек, но в головном университете говорят о гораздо меньших масштабах "оптимизации". ПИЖТ в течение года уже покинули десятки преподавателей, а оставшиеся жалуются на низкие зарплаты и отсутствие доплат. Некоторые из них уверены, что железнодорожный вуз сознательно пытаются развалить, чтобы его исторические корпуса стали частью культурного кластера, передает корреспондент Накануне.RU.

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О грядущем сокращении штата Накануне.RU сообщил источник в ПИЖТ. По словам собеседника, речь идет о, порядка 15 сотрудниках. Руководство вуза уже вручило уведомления. В Уральском государственном университете путей сообщения, филиалом которого является ПИЖТ, агентству сообщили, что сокращение происходит из-за ликвидации центра дополнительного профессионального образования. Уведомления направлены только трем работникам, рассказали в УрГУПСе.

Уменьшается численность не только администрации вуза. По словам собеседника агенства, за последние полтора года около 50 педагогов покинули образовательное учреждение, официально - по собственному желанию, но на деле они вынужденно уволились из-за ухудшающихся условий работы.

"Руководство создает такие условия, чтобы преподаватели уходили: вынуждает ставить зачеты неуспевающим студентам-целевикам, за которых вуз получает деньги, занижает зарплаты. В результате преподавателей железнодорожного профиля осталось мало: кто-то решил уйти в другие вузы, кто-то пошел на пенсию. Пожилые сотрудники не особо хотят, да и не умеют бороться", - говорит собеседник агентства.

В ноябре по указу Федерального агентства железнодорожного транспорта в вузе прошла внеплановая проверка, она стала реакцией на обращение профессора института Павла Бурмасова к президенту России Владимиру Путину. В письме на имя главы государства преподаватель ПИЖТ рассказал о том, что вместо повышения зарплат, обещанного на федеральном уровне, сотрудники вуза столкнулись с понижением.

"Должностной оклад профессора, после повышения, составляет 20066 руб. за ставку - это меньше зарплаты дворника в ЖКХ, Со всеми добавками я получал около 20 тыс. руб. С апреля 2018 г. стал получать на 25% меньше (апрель - 15 658 руб. май - 15 тыс.). Именно эти месяцы были для меня напряжёнными. Написал несколько учебных пособий по дисциплине, выступал на международных конференциях, где получил дипломы и сертификаты; мои книги демонстрировались на международных выставках во Франции, Англии, Германии Мои студенты получили множество свидетельств на рационализаторские предложения", - пишет профессор.

По словам Бурмасова, в отчетах руководства ПИЖТ фигурирует средняя зарплата преподавателей в размере 33 тыс. руб. Учитывая, что оклад преподавателя около 10 тыс. руб., доцента - около 15 тыс. руб., а профессора - порядка 20 тыс., чтобы заработать указанную сумму всем им нудно работать на несколько ставок.

Также профессор указал на нарушения трудового договора: отсутствие доплат за работу со студентами, обучающимися на условиях полного возмещения затрат (положена доплата до 10 тыс. руб. в месяц); премий за призовые места на олимпиадах, других мероприятиях международного и всероссийского уровня (доплата 100% оклада в течение года). В пресс-службе УрГУПС Накануне.RU подтвердили, что для проверки сведений, изложенных в обращении профессора, была создана специальная комиссия, в ее состав вошли, в том числе, представители УрГУПС. "Комиссией фактов нарушения законодательства РФ не выявлено", - сказали в головном вузе.

С июля 2017 г. Пермский институт железнодорожного транспорта возглавляет Евгений Гомола, в прошлом - начальник управления транспортного обслуживания и связи Министерства транспорта Пермского края. В министерстве он работал под руководством экс-министра Алмаза Закиева, которому вменяют получение взятки в 8,4 млн. Профессору, пожаловавшемуся президенту, пришел ответ за подписью главы филиала. В письме Гомола не соглашается с претензиями преподавателя и ссылается на то, что сам Бурмасов не предоставил письменных подтверждений проделанной работы. Сегодня профессор забрал свою трудовую книжку из института и пополнил список уволившихся преподавателей.

Однако претензий со стороны УрГУПС к руководству института нет. Численность педагогических работников находится в прямой зависимости от контингента обучающихся, прокомментировали в вузе сведения об уходе части педагогов. "Ни один из преподавателей, уволившихся в 2017-2018 учебном году, с жалобами в головной вуз не обращался", - сообщили в УрГУПС.

Наблюдатели видят возможную причину ухудшения условий работы в пермском институте в интересе к историческим корпусам ПИЖТ. Здания на ул. Максима Горького и Монастрыской, находятся вблизи вокзала Пермь I, в прошлом пермский техникум железнодорожного транспорта соединялся с вокзалом с помощью пристройки. По одной из версий площадки являются интересными для расширения "культурного кластера", создаваемого вдоль берега Камы. Кроме того, СвЖД ранее говорила о планах создать детскую железную дорогу в Перми, проект также потребует выделения дополнительной площадки рядом с Горнозаводской веткой. Подтверждений этой версии пока нет, официально в УрГУПС отрицают возможность закрытия института.

"Закрытие ПИЖТ УрГУПС не планируется. Свидетельством этому является рекордное количество зачисленных в этом году на первый курс студентов за всю историю существования филиала", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, к 300-летию Перми власти реализуют проект преобразования краевой столицы "Пермь - 300 лет на Каме". Он включает в себя перенос музеев и галереи на территорию завода "Ремпутьмаш", реконструкцию набережной Камы с закрытием движения городской электрички до Мотовилихи.