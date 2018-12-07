В Пермском институте железнодорожного транспорта проходят сокращения. Работники боятся стать частью "культурного кластера"

07 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России объявился новый Жириновский

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Образование Приволжский ФО Пермский край

В Пермском институте железнодорожного транспорта проходят сокращения. Работники боятся стать частью "культурного кластера"

В Пермском институте железнодорожного транспорта (филиал УрГУПС) проходит сокращение сотрудников. По словам собеседника агентства, количество административного персонала с февраля 2019 г. уменьшится на 15 человек, но в головном университете говорят о гораздо меньших масштабах "оптимизации". ПИЖТ в течение года уже покинули десятки преподавателей, а оставшиеся жалуются на низкие зарплаты и отсутствие доплат. Некоторые из них уверены, что железнодорожный вуз сознательно пытаются развалить, чтобы его исторические корпуса стали частью культурного кластера, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

О грядущем сокращении штата Накануне.RU сообщил источник в ПИЖТ. По словам собеседника, речь идет о, порядка 15 сотрудниках. Руководство вуза уже вручило уведомления. В Уральском государственном университете путей сообщения, филиалом которого является ПИЖТ, агентству сообщили, что сокращение происходит из-за ликвидации центра дополнительного профессионального образования. Уведомления направлены только трем работникам, рассказали в УрГУПСе.

Уменьшается численность не только администрации вуза. По словам собеседника агенства, за последние полтора года около 50 педагогов покинули образовательное учреждение, официально - по собственному желанию, но на деле они вынужденно уволились из-за ухудшающихся условий работы.

"Руководство создает такие условия, чтобы преподаватели уходили: вынуждает ставить зачеты неуспевающим студентам-целевикам, за которых вуз получает деньги, занижает зарплаты. В результате преподавателей железнодорожного профиля осталось мало: кто-то решил уйти в другие вузы, кто-то пошел на пенсию. Пожилые сотрудники не особо хотят, да и не умеют бороться", - говорит собеседник агентства.

ПИЖТ УрГУПС(2018)|Фото: vk.com/pizht_usurt

В ноябре по указу Федерального агентства железнодорожного транспорта в вузе прошла внеплановая проверка, она стала реакцией на обращение профессора института Павла Бурмасова к президенту России Владимиру Путину. В письме на имя главы государства преподаватель ПИЖТ рассказал о том, что вместо повышения зарплат, обещанного на федеральном уровне, сотрудники вуза столкнулись с понижением.

"Должностной оклад профессора, после повышения, составляет 20066 руб. за ставку - это меньше зарплаты дворника в ЖКХ, Со всеми добавками я получал около 20 тыс. руб. С апреля 2018 г. стал получать на 25% меньше (апрель - 15 658 руб. май - 15 тыс.). Именно эти месяцы были для меня напряжёнными. Написал несколько учебных пособий по дисциплине, выступал на международных конференциях, где получил дипломы и сертификаты; мои книги демонстрировались на международных выставках во Франции, Англии, Германии Мои студенты получили множество свидетельств на рационализаторские предложения", - пишет профессор.

По словам Бурмасова, в отчетах руководства ПИЖТ фигурирует средняя зарплата преподавателей в размере 33 тыс. руб. Учитывая, что оклад преподавателя около 10 тыс. руб., доцента - около 15 тыс. руб., а профессора - порядка 20 тыс., чтобы заработать указанную сумму всем им нудно работать на несколько ставок.

Также профессор указал на нарушения трудового договора: отсутствие доплат за работу со студентами, обучающимися на условиях полного возмещения затрат (положена доплата до 10 тыс. руб. в месяц); премий за призовые места на олимпиадах, других мероприятиях международного и всероссийского уровня (доплата 100% оклада в течение года). В пресс-службе УрГУПС Накануне.RU подтвердили, что для проверки сведений, изложенных в обращении профессора, была создана специальная комиссия, в ее состав вошли, в том числе, представители УрГУПС. "Комиссией фактов нарушения законодательства РФ не выявлено", - сказали в головном вузе.

С июля 2017 г. Пермский институт железнодорожного транспорта возглавляет Евгений Гомола, в прошлом - начальник управления транспортного обслуживания и связи Министерства транспорта Пермского края. В министерстве он работал под руководством экс-министра Алмаза Закиева, которому вменяют получение взятки в 8,4 млн. Профессору, пожаловавшемуся президенту, пришел ответ за подписью главы филиала. В письме Гомола не соглашается с претензиями преподавателя и ссылается на то, что сам Бурмасов не предоставил письменных подтверждений проделанной работы. Сегодня профессор забрал свою трудовую книжку из института и пополнил список уволившихся преподавателей.

Однако претензий со стороны УрГУПС к руководству института нет. Численность педагогических работников находится в прямой зависимости от контингента обучающихся, прокомментировали в вузе сведения об уходе части педагогов. "Ни один из преподавателей, уволившихся в 2017-2018 учебном году, с жалобами в головной вуз не обращался", - сообщили в УрГУПС.

Наблюдатели видят возможную причину ухудшения условий работы в пермском институте в интересе к историческим корпусам ПИЖТ. Здания на ул. Максима Горького и Монастрыской, находятся вблизи вокзала Пермь I, в прошлом пермский техникум железнодорожного транспорта соединялся с вокзалом с помощью пристройки. По одной из версий площадки являются интересными для расширения "культурного кластера", создаваемого вдоль берега Камы. Кроме того, СвЖД ранее говорила о планах создать детскую железную дорогу в Перми, проект также потребует выделения дополнительной площадки рядом с Горнозаводской веткой. Подтверждений этой версии пока нет, официально в УрГУПС отрицают возможность закрытия института.

"Закрытие ПИЖТ УрГУПС не планируется. Свидетельством этому является рекордное количество зачисленных в этом году на первый курс студентов за всю историю существования филиала", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, к 300-летию Перми власти реализуют проект преобразования краевой столицы "Пермь - 300 лет на Каме". Он включает в себя перенос музеев и галереи на территорию завода "Ремпутьмаш", реконструкцию набережной Камы с закрытием движения городской электрички до Мотовилихи.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Пермском институте железнодорожного транспорта проходят сокращения. Работники боятся стать частью "культурного кластера"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Пермский институт железнодорожного транспорта, УрГУПС, Гомола, Бурмасов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 542

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети