07 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

В ДНР заявили, что Киев отправляет на фронт срочников

Разведка ДНР имеет данные о переброске украинских солдат-срочников в зону боевых действий в Донбассе. Об этом заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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По его словам, срочники прибыли в 17-й отдельный мотопехотный батальон 57-й отдельной механизированной бригады, дислоцированный у северной окраины Донецка. Отправка на фронт осуществляется втайне от родственников. Басурин отметил, что в случае гибели солдат их родных уведомят "о несчастном случае на одном из полигонов где-то в глубине Украины".

На Украине с введением военного положения участилась "охота" на уклонистов. Так, в Киеве и Черкассах представители военкоматов вместе с полицией проверяют документы у мужчин на улице, и многих увозят военкоматы.

В одном из военкоматов Черкасской области заявили, что имеют план по резервистам – отправить 200 человек до 10 декабря в учебный центр погранвойск, не считая контрактников, но людей нет, поэтому приходится осуществлять облавы.

"Сегодня позвонили в сельсовет – дайте хоть десяток мужчин. Сельский глава отвечает: "Никого нет, все разъехались по заработкам. Есть два АТОшника, но после войны спились вконец. Хотите – им можем вручить повестку", - сказал офицер из военкомата, пишут "Вести".

Как сообщало Накануне.RU, в ноябре военком Киева Сергей Клявлин признал, что призывная кампания на грани срыва, а явка в военкоматы рекордно упала.

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В ДНР заявили, что Киев отправляет на фронт срочников

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ВСУ



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