Глава Зауралья нашел замену своему уволенному заму, отвечавшему за природные ресурсы в регионе

В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области - новый руководитель, им стала экс-сотрудник аппарата губернатора Зауралья Лариса Галченко, об этом Накануне.RU сообщили сотрудники департамента.

Ранее врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил уже бывшему директору департамента Эдуарду Гусеву написать заявление об увольнении по собственному желанию, что он и сделал.

Пресс-служба главы Зауралья не делала официальных заявлений о назначении Ларисы Галченко.