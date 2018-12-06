Полтора года в больнице. Умер подросток, который защитил свою пьяную мать от агрессивного соседа

В больнице умер 16-летний Иван К., который полтора года назад спас свою мать от пьяного соседа.

Инцидент произошел в начале мая 2017 года в одном из общежитий Северодвинска - мужчина по имени Роман Пронин в пьяном виде набросился на мать подростка и начал ее избивать, Ваня встал на защиту женщины и получил три сильных удара спортивной гантелей по голове. Он был в коме, потом вышел из нее. В начале декабря этого года он скончался в больнице.

Сейчас Пронин уже отбывает наказание в виде 14,5 лет лишения свободы за совершение покушения на мать мальчика и на Ваню, сейчас на него завели еще одно уголовное дело по статье "убийство несовершеннолетнего".

"В связи со смертью Вани действия Пронина будут квалифицированы следствием как оконченный состав преступления. Ему могут назначить вплоть до пожизненного лишения свободы", - сообщили Накануне.RU в СКР.