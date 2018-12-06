06 Декабря 2018
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Завершено расследование уголовного дела в отношении одного из членов банды Аслана Гагиева

В суд передано уголовное дело в отношении Артура Джиоева - члена банды Аслана Гагиева.

С февраля 2014 года Джиоев был в международном розыске, задержали его в апреле 2015 года в Греции, после выдали российской стороне, сообщили Накануне.RU в СКР.

Джиоев координировал действия банды Гагиева, получал от главаря указания на убийства.

Как ранее сообщало Накануне.RU, СКР завершил следственные действия в отношении главы ОПС Аслана Гагиева. Участники преступного сообщества обвиняются в убийствах 60 человек на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии-Алании.

Сейчас следствием продолжается процедура получения согласия Австрии на предъявление Гагиеву обвинения в совершении других преступлений, ставших известными следствию в период течения процедуры экстрадиции в Россию.

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Завершено расследование уголовного дела в отношении одного из членов банды Аслана Гагиева

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Теги: СКР, следственные действия, Россия, Аслан Гагиев, Артур Джиоев, уголовное дело



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