Завершено расследование уголовного дела в отношении одного из членов банды Аслана Гагиева

В суд передано уголовное дело в отношении Артура Джиоева - члена банды Аслана Гагиева.

С февраля 2014 года Джиоев был в международном розыске, задержали его в апреле 2015 года в Греции, после выдали российской стороне, сообщили Накануне.RU в СКР.

Джиоев координировал действия банды Гагиева, получал от главаря указания на убийства.

Как ранее сообщало Накануне.RU, СКР завершил следственные действия в отношении главы ОПС Аслана Гагиева. Участники преступного сообщества обвиняются в убийствах 60 человек на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии-Алании.

Сейчас следствием продолжается процедура получения согласия Австрии на предъявление Гагиеву обвинения в совершении других преступлений, ставших известными следствию в период течения процедуры экстрадиции в Россию.