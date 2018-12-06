06 Декабря 2018
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Политика Северо-Западный ФО В России В бывшем СССР

Лукашенко извинился перед Путиным за неосведомленность о цене на газ

На саммите СНГ в Санкт-Петербурге президенту Белоруссии Александру Лукашенко пришлось извиняться перед Владимиром Путиным, об этом он сам сообщил в интервью СМИ.

Как отметил Лукашенко, удалось поговорить не в очень хорошей форме.

В ходе встречи белорусский президент перебил Путина и сказал, что цена на газ для Белоруссии выше, чем для немцев. На что Путин возразил: "Для Белоруссии газ стоит 130 долларов за 1 тыс. кубометров, а для Германии - около 250 долларов".

Позже Лукашенко признался, что они обсудили все волнующие стороны вопросы.

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Лукашенко извинился перед Путиным за неосведомленность о цене на газ

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Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, газ, цена, немцы, Белоруссия



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