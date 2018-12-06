Лукашенко извинился перед Путиным за неосведомленность о цене на газ

На саммите СНГ в Санкт-Петербурге президенту Белоруссии Александру Лукашенко пришлось извиняться перед Владимиром Путиным, об этом он сам сообщил в интервью СМИ.

Как отметил Лукашенко, удалось поговорить не в очень хорошей форме.

В ходе встречи белорусский президент перебил Путина и сказал, что цена на газ для Белоруссии выше, чем для немцев. На что Путин возразил: "Для Белоруссии газ стоит 130 долларов за 1 тыс. кубометров, а для Германии - около 250 долларов".

Позже Лукашенко признался, что они обсудили все волнующие стороны вопросы.