06 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Верховная рада проголосовала за прекращение договора о дружбе с Россией

Верховная рада приняла закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", который был предложен украинским президентом Петром Порошенко. Решение принято 277 голосами.
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Как сообщало Накануне.RU, на днях Порошенко внес в Раду соответствующий законопроект.

В принятом законе сказано, что прекращение действия договора обусловлено "российской агрессией" против Украины.

Всего в настоящий момент между Украиной и Россией действуют 314 соглашений, заявила спикер министерства иностранных дел Екатерина Зеленко. По ее словам, Украина приняла решение приостановить действие 48 договоров, что займет длительное время. В стадии денонсации находятся 43 из них.

При этом Украина будет требовать от России "ответственности за нарушение норм договора".

Напомним, недавно глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал односторонний разрыв около 40 украинско-российских соглашений.

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Верховная рада проголосовала за прекращение договора о дружбе с Россией

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Теги: Украина, договор о дружбе



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