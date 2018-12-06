06 Декабря 2018
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Путин поручил РАН и кабмину разработать учебник по государственной национальной политике

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РАН разработать учебник по государственной национальной политике, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Такое поручение дано по итогам заседания Совета при Президенте по межнациональным отношениям, состоявшегося 26 октября 2018 года.

"Правительству РФ совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" разработать учебное пособие по вопросам государственной национальной политики РФ для государственных и муниципальных служащих, обучающихся по дополнительным профессиональным программам", - говорится в тексте документа.

Доложить о результатах Путин обязал до 31 августа 2019 г.

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Путин поручил РАН и кабмину разработать учебник по государственной национальной политике

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Теги: РАН, Владимир Путин, учебник



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