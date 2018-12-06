06 Декабря 2018
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Депутата Белоусова лишили неприкосновенности в закрытом режиме

Депутаты Госдумы сегодня рассмотрели в закрытом режиме запрос Следственного комитета и приняли решение лишить депутатской неприкосновенности своего коллегу Вадима Белоусова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нижней палаты парламента.

Правда, собеседница агентства не смогла уточнить, что именно происходило в зале заседаний в момент вынесения решения и сколько народных избранников голосовало за лишение Белоусова неприкосновенности.

Интересно, что одновременно сегодня Госдума рассматривала поправки президента, серьезно ограничивающие давление следствия на бизнес (например, запрещается изымать электронные носители информации, прекращается уголовное преследование при возмещении ущерба и т.д.), в целом предложения были одобрены. Нижняя палата парламента России также одобрила введение ответственности для депутатов Госдумы и членов Совфеда за деятельность, которая заведомо носит характер конфликта интересов.

Напомним, что запрос на лишение депутатской неприкосновенности в отношении Вадима Белоусова, избравшегося в Госдуму по спискам "Справедливой России" в 2016 году, поступил в июне текущего года. Белоусов - ближайший партнер экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, которого силовики обвиняют в коррупции и который почти 2 года находится за пределами России. Лидер "СР" Сергей Миронов поначалу бросился защищать Белоусова, однако, позже прекратил публичные заявления на сей счет.

О конкретных претензиях в адрес Белоусова известно сейчас немного, предполагается, что это могут быть подозрения в выводе активов и денег из дорожного хозяйства Южного Урала в ходе так называемой "дорожной революции".

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Депутата Белоусова лишили неприкосновенности в закрытом режиме

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Теги: Госдума, СКР, Вадим Белоусов



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