В "СОГАЗе" убеждены, что полностью выплатили компенсации родственникам погибших при крушении Ту-154

В "СОГАЗе" убеждены, что полностью выполнили обязательства по выплате компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе военного Ту-154, летевшего 25 декабря 2016 года из Москвы в Сирию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе страховщика.

"В любом случае АО "СОГАЗ" убеждено, что полностью выполнило свои обязательства перед родственниками погибших в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора страхования. При этом важно отметить, что затягивание в судебный процесс перестраховочной компании является исключительно пиар-ходом со стороны господина Трунова, поскольку эта компания не состоит ни в каких правоотношениях с потерпевшими", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Мещанский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление 72 родственников погибших в авиакатастрофе на сумму свыше 2 млрд руб. Иск, как сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов, подан против Страховой Компании "СОГАЗ", перестраховщика MS Amlin Лондон и государственной авиакомпании "223 летный отряд" Минобороны.

В компании уточнили, что "рассуждать о том, на чем основаны требования, озвученные Труновым, можно будет только после ознакомления с исковыми заявлениями".

По мнению "СОГАЗа", участие иностранного лица в процессе лишь существенно увеличит сроки судебного разбирательства. "Такую же роль сыграет и вовлечение в процесс Управления гражданской авиации Сирийской Арабской Республики, не имеющего отношения к предмету спора", - отмечают в пресс-службе.

Ранее в компании призвали адвоката Трунова "не спекулировать на чувствах" потерпевших. "Мы разделяем их боль от невосполнимой утраты близких и не хотим, чтобы к этому добавилась горечь от обманутых ожиданий", - добавил страховщик.

Самолет рухнул в Черное морепосле промежуточной посадки в Сочи. Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова, главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку.

В июне сообщалось, что 78 представителей погибших в авиакатастрофе требуют компенсации в большем размере. Всего, как сообщали в СКР, потерпевшими по делу были признаны 156 человек.

Напомним, расследование дела о крушении военного самолета неоднократно продлевали в связи со сложными экспертизами.