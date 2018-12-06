Путин примет участие в съезде "Единой России" 8 декабря

В съезде "Единой России" примет участие президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На вопрос о том, стоит ли в плане президента на 8 декабря посещение съезда единороссов, представитель Кремля ответил положительно.

Как сообщало Накануне.RU, 7-8 декабря в Москве пройдет съезд партии "Единая Россия", на котором будут обозначены приоритетные задачи на ближайшее время и приняты решения по внесению изменений в Устав партии.