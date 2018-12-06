"Дочка" S7 получила лицензию на создание ракет-носителей

"Роскосмос" выдал лицензию на создание ракет-носителей для "S7 SPACE", сообщили Накануне.RU в пресс-службе госкорпорации.

"ООО "С 7 Космические Транспортные Системы" получило лицензию на осуществление космической деятельности в части создания и модернизации ракет-носителей и иных средств выведения, их составных частей и комплектующих", - говорится в сообщении.

Компания уже разрабатывает коммерческую РН с элементами многоразового использования.