06 Декабря 2018
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Общество Тюменская область

Тюменские победители конкурса фонда "Новые имена" отправятся в творческую школу в Суздале

В Тюмени прошел фестиваль Дениса Мацуева. На нем выступили как известные солисты, так и участники проекта "Синяя птица" и стипендиаты фонда "Новые имена", сообщили Накануне.RU в региональном департаменте культуры.

2 декабря фестиваль открыл самый молодой его участник, 14-летний победитель конкурса юных талантов "Синяя птица", скрипач Матвей Б. Вместе с Тюменским филармоническим оркестром под управлением главного дирижера Евгения Шестакова он исполнил "Концерт № 5 для скрипки с оркестром ля минор" (сочинение 37) Анри Вьетана.

В последний день фестиваля, 4 декабря, прошло сразу два концерта. В 16.00 в Органном зале Тюменской филармонии прошел концерт участников отбора фонда "Новые имена", а также была определена четверка стипендиатов. Награждение провел маэстро Денис Мацуев.

Стипендиатами фонда в этом году стали пианист Клим С. (МАУ ДО Боровская ДШИ "Фантазия", 5 класс), виолончелистка Ульяна С. (МАОУ СОШ №73 "Лира", 7 класс), саксофонист Владислав К. (ДШИ "Этюд", 5 класс), балалаечник Александр С. (Колледж искусств ТГИК, 1 курс). Все ребята получили стипендию фонда, а также поездку в летнюю творческую школу в Суздале.

"Помимо того, что в очередной раз в Тюмень приехали потрясающие музыканты, итог этого фестиваля – то, как нас принимали тюменцы. Каждый день аншлаг. Тюменский оркестр в блестящей форме", - заявил Мацуев.

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Тюменские победители конкурса фонда "Новые имена" отправятся в творческую школу в Суздале

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Теги: Денис Мацуев, Новые имена, Синяя птица



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